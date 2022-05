VPN : NordVPN revient en force avec une offre à ne pas louper !

Avec sa toute dernière fonctionnalité anti-malwares, NordVPN veut vous faire gagner en cybersécurité à bon prix. Ainsi, vous pouvez désormais rechercher de potentiels virus dans vos fichiers téléchargés, mais aussi être au fait, en temps réel, des sites Internet infréquentables. De quoi également lutter efficacement lutter contre les traqueurs en ligne. De plus, avec une norme de chiffrement AES 256 bits, la plus haute du marché, un Kill Switch et l'application d'une stricte politique de non-journalisation, la sécurité est aux petits oignons.

Plus encore, faites profiter votre licence à vos proches grâce aux 6 appareils simultanément couverts. Ordinateurs, smartphones, Smart TV, tablettes, routeurs, consoles de jeu, faites le plein de cybersécurité, même sur vos navigateurs Web Chrome et Firefox ! C'est vraiment parfait pour ne pas être tributaire des restrictions géographiques, masquer votre adresse IP et profiter d'une belle soirée streaming dans votre canapé grâce à des débits atteignant les 6,7 Gbps et une bande passante illimitée.