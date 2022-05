NordVPN : le VPN de référence sort le grand jeu pour les French Days !

On est toujours mieux protégé ensemble , et avec l'opportunité de couvrir jusqu'à 6 appareils électroniques dans une seule licence, NordVPN est très pratique pour bénéficier aussi bien à celles et ceux qui ont plusieurs appareils compatibles que vos proches. Vous pouvez ainsi installer l'application NordVPN sur votre smartphone (Android, iOS), votre tablette (Kindle Fire incluse), votre ordinateur (macOS, Linux, ChromeOS, Windows), votre Smart TV (Android TV), votre console de jeu (Switch, PlayStation, Xbox), votre Chromecast, votre Fire Stick TV ou encore votre routeur. De plus, une extension Web est disponible en un clic pour Chrome et Firefox.

La solution est complète et reste très simple à l'usage grâce à une interface intuitive. Mais, au besoin, sachez que vous bénéficiez d'un service client par chat ou par mail disponible 24h/24 et 7j.7, en anglais.

De quoi profiter sereinement de la toute dernière fonctionnalité anti-malwares de NordVPN, une protection anti-menances qui recherche de potentiels virus dans vos téléchargements et vous informe en temps réel des sites les moins fréquentables d'Internet pour vous éviter des ennuis.

De plus, avec près de 5400 serveurs répartis dans 60 pays, dont 230 rien qu'en France, NordVPN propose l'une des offres les plus pléthoriques du marché.