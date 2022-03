Bon plan VPN : le meilleur VPN CyberGhost brade son offre à -83%

Un service optimisé qui a pour but d'accroitre votre cybersécurité par l'attribution d'une adresse IP différente de celle que vous possédez réellement, tout comme masquer votre emplacement. Et pour se placer à la pointe, CyberGhost utilise un chiffrement AES 256 bits, ce qui est tout simplement le plus haut niveau actuellement disponible. Plus encore, CyberGhost propose des protocoles ultra performants tels qu'OpenVPN, IKeV2 ou encore WireGuard afin de s'adapter aux besoins de chacune et chacun. Les adeptes de la sécurité maximale opteront davantage pour le premier, tandis que celles et ceux qui voudront maximiser les performances de leur machine choisiront davantage les deux derniers.

Vous souhaitez en savoir davantage ? N'hésitez pas à consulter le site comme à contacter le service client de CyberGhost. Celui-ci est francophone et se rend disponible 24h/24, 7j/7. Un autre excellent point à mettre au crédit de CyberGhost.