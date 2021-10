Bon plan VPN : plus de temps à perdre pour profiter de la meilleure offre chez CyberGhost

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle du moment, passons désormais aux principaux atouts de CyberGhost élu meilleur VPN de l'année 2021 .

Le service est essentiellement compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation bureau, mobile et TV. Concrètement, le VPN peut fonctionner avec un PC de bureau, un ordinateur portable, un smartphone, une tablette, une console de jeu ou une TV connectée. D'ailleurs, les systèmes concernés sont les suivants : macOS, Windows, iOS, Android, Linux, Android TV, Apple TV, Fire TV, Smart TV, Chrome et Firefox.

CyberGhost permet à ses utilisateurs de se connecter à plus de 7 200 serveurs à travers le monde et de protéger jusqu'à 7 appareils simultanés. Par l'intermédiaire du CyberGhost VPN, il est possible d'accéder à des contenus en streaming sur les plateformes les plus connues du moment.

L'abonnement inclut aussi, entre autres, un chiffrement AES 256 bits, une protection contre les fuites DNS et IP, un trafic et une bande passante illimités, une assistance en direct 7 jours sur 7 (24h/24) et une garantie 45 jours satisfait ou remboursé.