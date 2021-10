Bon plan NordVPN : économisez 72% et recevez 3 mois gratuits grâce à cette offre

Vous connaissez sans doute NordVPN, puisqu'il s'agit d'un des leaders sur le marché des VPN et d'un service très performant. Cependant il n'y a pas de mal à faire un petit rappel sur ce qui est proposé avec cette offre.

NordVPN vous propose donc une solution qui vous permet d'anonymiser votre navigation sur le web. Votre adresse IP est masquée, remplacée par une autre afin d'éviter à ce que les traqueurs publicitaires puissent suivre vos différents sites consultés et vous proposer des annonces ciblées selon les produits que vous avez regardé en ligne ou selon vos centres d'intérêt.

NordVPN vous propose également de profiter du catalogue de votre choix sur tous les sites de streaming. En effet, les catalogues étrangers sont généralement plus fournis que les catalogues français. Vous faites croire aux plateformes que vous vous connectez depuis les Etats-Unis et l'affaire est close. Grâce aux plus de 5 500 serveurs implantés partout dans le monde, vous bénéficiez en outre d'un débit maximal pour regarder vos films et vos séries dans la meilleure qualité disponible.

Bien entendu NordVPN est compatible sur Windows, MacOS, Android ou encore iOS. Aussi, un seul abonnement vous permet de couvrir jusqu'à 6 appareils, l'idéal si vous en possédez beaucoup, ou encore pour faire profiter vos proches de NordVPN.

Enfin NordVPN ne s'arrête à son seul service et vous propose d'autres outils fort pratiques pour protéger ses données comme un gestionnaire de mots de passe ou encore un stockage de 10 Go dans le cloud entièrement chiffré et sécurisé.

Si toutefois vous hésitez, soyez rassurés par le fait que NordVPN met à disposition une garantie satisfait ou remboursé sous 30 jours, avec le service client disponible 24/7 en français. Dans ces conditions, pourquoi ne pas se laisser tenter ?