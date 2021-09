L'offre de rentrée du VPN Surfshark est à seulement 1,93€/mois

En utilisant Surfshark, vous aurez accès à plus de 3200 serveurs répartis à travers 65 pays différents. Ils vous serviront à contourner la censure et les restrictions géographiques. Par exemple, si un film est uniquement disponible au sein du catalogue US de Netflix, une simple connexion à un serveur américain est suffisante pour le visionner (en plus d'un abonnement au service). Mais ce n'est pas tout…