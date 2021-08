VPN : obtenez 3 mois d'abonnement gratuits grâce à NordVPN

Pour vous divertir, NordVPN englobe plus de 5300 serveurs ultra-rapides (à travers 60 pays) qui vous permettront de contourner la censure et les restrictions géographiques. Par exemple, un film uniquement disponible dans le catalogue Netflix US pourra être visionné en utilisant ce VPN. Aucune limite ne sera appliquée sur la bande passante et les ralentissements ne vous embêteront pas. Mieux encore, le bouton Quick Connect vous connectera directement au serveur le plus performant.

Enfin, histoire de couronner le tout, la sécurité sera toujours de mise via un cryptage AES 256 bits qui protégera vos données personnelles. La technologie CyberSec arrêtera les menaces comme les logiciels malveillants et les tentatives de phishing. Quant au Kill Switch, il sert à couper la connexion internet si le VPN devait s'arrêter sans votre accord. Bref, la confidentialité restera optimale grâce à une politique stricte sans registre et une protection de la propriété intellectuelle.