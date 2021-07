NordVPN casse ses prix : 2,64€/mois seulement et 3 mois gratuits

Ainsi, plus de 5200 serveurs ultra-rapides seront à votre disposition afin de naviguer librement sur internet sans aucune restriction. Le bouton Quick Connect permet de se connecter instantanément au serveur le plus rapide. Le partage de fichiers se fera aussi de manière sécurisée et fluide. Un accès mondial vous sera garanti pour débloquer les catalogues étrangers des services de streaming et les sites bloqués en France. La bande passante n'est pas limitée et les ralentissements ne vous atteindront pas.

Quoi qu'il en soit, votre connexion restera constamment sécurisée grâce au cryptage AES 256 bits inclus dans cette offre. La technologie CyberSec stoppera également tous les logiciels malveillants. Quant au Kill Switch automatique, il est capable de couper internet sur votre appareil si le VPN s'arrête sans prévenir. Vous ne serez donc pas exposé aux menaces. Enfin, une protection de la propriété intellectuelle et une politique stricte sans registre sont en vigueur.