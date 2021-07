Ne ratez aucune des promos VPN du moment et sélectionnez celle de votre choix

Si NordVPN est le plus populaire c’est aussi le plus cher de notre sélection, mais rassurez-vous la différence est faible alors que la qualité est au rendez-vous également. Avec son offre d’été, vous bénéficiez de 3 mois supplémentaires et de 72% de réduction sur l’abonnement. Au final, le prix de revient est de 2,64€ par mois et si vous avez peur de ne pas être convaincu, vous disposez d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

NordVPN offre la protection de 6 appareils, peu importe le système d’exploitation, que ce soit Windosws, macOS, Android, Linux, etc. L’application de connexion permet de lancer le VPN en toute simplicité et de configurer la connexion sécurisée simplement. Votre adresse IP en ligne deviendra celle du serveur de NordVPN par lequel vous êtes connecté au Web. Vous devenez donc anonyme et transparent sur Internet. De plus, les données envoyées dans les formulaires en ligne, les identifiants et mots de passe sont chiffrés pour les rendre illisibles par quiconque les intercepterait.

Profitez de son prix réduit en optant pour l’abonnement 2 ans. Un seul paiement à effectuer au départ, pour un montant de 79,20 €, et vous bénéficiez ensuite de deux années de tranquillité sur la toile tout en profitant des évolutions du service pour améliorer jour après jour votre sécurité en ligne.