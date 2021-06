CyberGhost VPN : à 1,99€/mois seulement, vous aurez la solution à tous vos besoins de confidentialité

En plus de l'aspect "sécurité", un VPN est pratique pour faire tomber les frontières géographiques qui empêchent d'accéder à certains contenus. Par exemple, un film peut être seulement disponible sur la version américaine de Netflix. Si vous comptez le visionner, connectez vous à un serveur basé aux États-Unis et le tour sera joué. Au total, environ 7200 serveurs sont de la partie. Le trafic et la bande passante ne sont pas illimités. Ainsi, le tout restera fluide et aucune restriction ne sera appliquée.