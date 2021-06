Bon plan VPN : Surfshark propose une réduction inédite

Commençons par les modalités puisque cette remise immédiate concerne l'abonnement 24 mois à Surfshark. Ainsi, lors de la souscription, vous devrez effectuer un paiement unique de 49,36€ pour la totalité de cette période (ce qui équivaut à 2,06€/mois). Bien entendu, cette somme sera intégralement remboursable au cours des 30 premiers jours si vous n'êtes pas satisfait. Maintenant, faisons le point sur les spécificités de ce VPN.

Avec un seul compte Surfshark, vous pourrez protéger un nombre illimité d'appareils. Cela concerne les supports mobiles (smartphones, tablettes) mais aussi les ordinateurs et même les Smart TV. Tous vos proches pourront en profiter si vous leur passez vos identifiants. Ainsi, ce VPN est vraiment idéal pour une utilisation en famille. Tout le monde pourra alors accéder aux plus de 3200 serveurs répartis dans 65 pays différents. Plus de 30 bibliothèques Netflix, Amazon Prime et bien d'autres seront à votre portée.

Par exemple, si un film ou une série n'est disponible que dans le catalogue étranger d'un site, les serveurs vous permettront de regarder ce contenu sans bouger de chez vous. Et le tout sans aucune restriction et avec une vitesse de connexion fulgurante ! La censure et les contenus bloqués en France seront également accessibles grâce au VPN.