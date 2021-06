Bon plan VPN : CyberGhost lance une offre exceptionnelle et baisse son prix à 1,93€/mois

Avant de passer aux choses sérieuses, précisons des modalités importantes à prendre en compte avant de passer à la caisse. Déjà, la promotion en question est valable jusqu'au 13 juin 2021 à 14h00. Ensuite, elle concerne la formule CyberGhost qui vous couvrira sur 15 mois contre un paiement unique de 29€ (soit 1,93€/mois). Cela représente une réduction colossale de -85%. Comme toujours, les 45 jours de garantie "satisfait ou remboursé" sont d'actualité. Enfin, une assistance très compétente sera à votre écoute 24/7. On fait difficilement mieux en terme de support client.

CyberGhost met le paquet pour vous permettre d'être totalement anonyme lors de vos escapades en ligne. Nous devons cela au cryptage AES 256 bits qui sécurisera vos données personnelles. Par ailleurs, ce VPN se montrera imperméable face aux fuites IP et DNS. De son côté, le Kill Switch automatique fera preuve de réactivité en coupant la connexion internet si le VPN devait s'arrêter brutalement sans prévenir. Vous ne serez donc pas exposé aux dangers qui rodent sur le web.

La protection face aux menaces et la confidentialité seront d'actualité sur un maximum de sept appareils. En effet, avec un seul compte actif et l'application CyberGhost, le VPN fonctionnera sur n'importe quel smartphone, tablette tactile, ordinateur (PC ou Mac) et même Smart TV. Vous pourrez donc partager vos identifiants avec des amis et votre famille.