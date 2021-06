Bon plan VPN : Pourquoi cette offre CyberGhost à 1,99€/mois nous a séduit ?

En plus des avantages mentionnés précédemment, il faut savoir qu'un VPN permet de protéger durablement votre vie privée et vos données personnelles. Ainsi, CyberGhost embarque un chiffrement AES 256 bits et des protections qui éviteront les fuites IP et DNS. Des fonctionnalités comme un Kill Switch automatique sont de la partie. Ce dernier sert notamment à couper votre connexion internet si le VPN s'arrête sans votre consentement. L'anonymat en ligne sera constamment garanti et les menaces comme les hackers ou les mouchards seront tenues à l'écart de vos appareils.