Bon plan VPN : Pourquoi craquer pour cette offre VPN inédite à 2,97€ de NordVPN ?

Pour sécuriser au maximum possible votre connexion à Internet, que ce soit chez vous, au bureau ou sur un Wi-Fi public dans le hall d’une gare ou d’un aéroport, la solution la plus pertinente est de se cacher derrière une connexion à un VPN.

En utilisant un réseau de serveurs privés qui chiffre vos informations transmises sur la toile, vous allez pouvoir protéger votre confidentialité en ligne et empêcher les hackers de vous nuire en anonymisant votre trafic et votre localisation.

Et parce qu’il est important de se prémunir des risques, l’offre de NordVPN vous permet de sécuriser jusqu'à six appareils avec un seul et unique abonnement, peu importe le système d’exploitation. Que ce soit votre PC portable sous Windows ou Linux ou bien votre tablette Android ou encore votre iPhone, protégez toutes vos connexions en toute simplicité. Et cela tombe bien, car l'abonnement 2 ans à NordVPN est proposé à 2,97€/mois seulement.