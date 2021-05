Surfshark VPN casse ses prix durant les French Days

Avec ce VPN, vous pourrez masquer votre position en modifiant l'adresse IP. Un bloqueur de publicités et de logiciels malveillants est de la partie via la fonctionnalité CleanWeb. La navigation sur les réseaux Wi-Fi publics sera elle aussi protégée et votre identité en ligne restera confidentielle. Un Kill Switch automatique coupera la connexion internet si le VPN s'arrête sans prévenir et, à contrario, le Whitelister permet de le désactiver sur certaines applications.