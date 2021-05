Si vous cherchez un VPN rapide, NordVPN affiche une réduction de 65%

L'offre en question comprend deux ans d'abonnement à NordVPN pour un paiement unique de 79,20€ (ce qui équivaut à 3,30€/mois). Bien entendu, la durée de ce bon plan est limitée donc ne tardez pas trop pour en profiter. Quoi qu'il en soit, une fois la souscription effectuée, votre compte sera capable de protéger jusqu'à 6 appareils simultanément. Le VPN est compatible avec la plupart des supports mobiles (iOS, Android), des ordinateurs (Windows, macOS, Linux, Chrome, Firefox) et même avec des Smart TV. Votre famille et des amis pourront donc utiliser cet outil sans rien débourser.

Une fois l'application téléchargée, NordVPN vous donnera accès à plus de 5400 serveurs répartis dans 59 pays différents. Ils permettent de débloquer pratiquement tous les types de contenus sur internet comme les catalogues étrangers des sites de SVOD (Netflix par exemple). Le tout avec des vitesses fulgurantes et aucune limite sur la bande passante. Les ralentissements ne viendront pas non plus gâcher la fête durant le visionnage d'un film. De plus, à l'aide du bouton Quick Connect, le VPN vous connectera directement au serveur le plus rapide du moment.

Ajoutez également à cela un partage des fichiers sécurisé (P2P) et fluide grâce à une optimisation parfaite. Mais ce n'est pas terminé car NordVPN a bien d'autres qualités.