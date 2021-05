Bon plan VPN : Dernières heures pour la promo sur l'abonnement NordVPN à -68%

Les menaces en ligne sont aujourd’hui multiples et votre ordinateur n’est pas le seul périphérique accédant à Internet. Pour cela, l’abonnement NordVPN vous permet de sécuriser jusqu’à 6 appareils en même temps et il est disponible sur de multiples plateformes.

Ainsi, une application mobile existe sur iOS et Android pour protéger votre mobile. Même votre SmartTV sous Android TV dispose d’une application dédiée. Vous pourrez également profiter de votre abonnement sur navigateur (Chrome et Firefox) et le logiciel est évidemment disponible sur Windows, MacOS et Linux. L’interface sur chacune de ces plateformes est pensée pour être simple et facile d’utilisation. Quelques clics suffisent pour protéger votre navigation et profiter d’un tunnel de connexion ultra rapide.

La promotion que nous vous présentons aujourd’hui concerne l’abonnement d’une durée de 2 ans. Il s’agit d’un paiement unique de 71,20€ au lieu de 229,44€ soit une réduction impressionnante de 68%.