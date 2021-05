Bon plan VPN et antivirus : Sécurisez tous vos appareils avec le pack d’Avast

L’utilisation d’un ordinateur n’est pas si simple que cela et se soucier en permanence de sa sécurité, de la confidentialité de ses données, du nettoyage de son disque, de l’optimisation de son matériel et plus encore est énergivore et prend beaucoup de temps, même pour les experts qui savent parfaitement ce qu’ils font. Chacune de ces tâches peuvent être assurée par différents logiciels mais la gestion même de ces outils est également ardue. C’est pour cela qu’Avast propose aujourd’hui le pack de sécurité complet Avast Ultimate.

En quelque mots, Avast Ultimate est, comme son nom l’indique, la solution ultime pour votre ordinateur. Elle inclut Avast Antivirus Premium, Avast SecureLine, Avast Antitrack et Avast Cleanup, et ce afin d'assurer tous les aspects de votre sécurité, de votre confidentialité et de l’optimisation de votre appareil. Et le meilleur dans tout ça c’est que la suite est totalement gratuite pendant 3 mois !

Pas besoin d’entrer votre carte bancaire et évidemment pas d’engagement non plus, ce qui veut dire que vous ne prenez absolument aucun risque à essayer !