NordVPN : Dernière promotion sur l'abonnement 2 ans

Le bon plan en question est valable dès à présent sur l'abonnement NordVPN d'une durée de 2 ans. Au moment de la souscription, vous devrez effectuer un paiement unique de 71,20€ (ce qui équivaut à 2,97€/mois) pour la totalité de cette période. Une garantie 100% satisfait ou remboursé de 30 jours est automatiquement appliquée pour vous permettre de récupérer la somme indiquée précédemment si jamais vous n'êtes pas satisfait.

Rappelons qu'un compte NordVPN est utilisable sur six appareils en même temps. Il fonctionnera sur tous les smartphones, tablettes tactiles et autres ordinateurs sans que vos proches ne soient forcés de passer à la caisse. Ainsi, tout le monde pourra accéder aux plus de 5100 serveurs répartis à travers le monde. NordVPN est idéal pour le streaming puisqu'il n'appliquera aucune limite à la bande passante et les ralentissements ne viendront pas gâcher votre expérience.

Les vitesses de connexion sont vraiment impressionnantes et le bouton Quick Connect permet de dénicher le serveur le plus rapide instantanément. De plus, les téléchargements en P2P seront constamment sécurisés.