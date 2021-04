Besoin d'un VPN pas cher ? Surfshark est à - 81%

À l'heure actuelle, et uniquement jusqu'à la fin de la journée, Surfshark réduit le prix de son abonnement d'une durée de deux ans. Ainsi, vous pourrez économiser 81% sur la facturation qui s'élève désormais à 50,97€ (équivalant à 2,12€/mois) pour la totalité de cette période. Un remboursement intégral pourra intervenir lors des 30 premiers jours après la date de votre souscription. Un service clientèle sera à votre écoute 24h/24 et 7j/7.

La particularité de Surfshark vient du fait qu'un seul compte actif est utilisable sur un nombre illimité d'appareils. Ainsi, vous pourrez protéger vos smartphones, tablettes tactiles et autres ordinateurs sans le moindre souci. Toute votre famille et vos proches pourront en profiter à l'aide de vos identifiants. Voilà qui est parfait pour bénéficier des performances incroyables des plus de 3200 serveurs qui sont mis à votre disposition à travers 65 pays différents.

En vous connectant au serveur adéquat, vous pourrez par exemple visionner un film uniquement présent au sein du catalogue américain de Netflix. Surfshark peut également contourner la censure sur internet et débloquer les contenus limités à des restrictions géographiques. C'est très pratique !