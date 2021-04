Bon plan VPN : Bénéficiez du meilleur VPN avec l'offre CyberGhost à 2€/mois

Vous avez jusqu'au terme de cette journée du 6 avril 2021 pour bénéficier de la remise de -83% pour un an d'abonnement à CyberGhost VPN . La première année, vous serez facturé à hauteur de 78€ (soit 2€/mois). Cet abonnement durera 3 ans et 3 mois. Un remboursement complet pourra être demandé au cours des 45 jours premiers jours de votre souscription si jamais vous n'êtes pas satisfait.

Avec votre compte CyberGhost, jusqu'à sept appareils (iOS, Android, Windows, macOS, Linux, Fire TV, Android TV, Chrome et Firefox) pourront être simultanément protégés. De plus, un gestionnaire de mots de passe est inclus. C'est également le cas de la fonctionnalité Windows Security Suite qui comprend un antivirus, un système de mises à jour liées à la sécurité et un outil permettant de contrôler la confidentialité de l'utilisateur en temps réel. Mais ce n'est pas tout !

Tous les outils plus traditionnels des VPN sont présents. Nous parlons ici du cryptage AES 256 bits, d'une protection face aux fuites IP ou DNS et d'un Kill Switch automatique. Un chiffrement pour le cloud, un navigateur privé sans publicité ainsi qu'un service de surveillance et d'alertes par email sont eux aussi de la partie.