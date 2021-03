Surfshark VPN : 1 abonnement, des appareils illimités à -81 %

Surfshark a été lancé en 2018, au cœur d'un marché VPN déjà bien fourni. Face à la concurrence féroce, la marque au requin devait donc trouver un moyen de se différencier. Au-delà de la seule bataille sur les prix, l'entreprise a décidé de proposer un avantage inédit : la possibilité de couvrir tous ses appareils simultanément avec un seul abonnement. C'est donc aujourd'hui une des forces du fournisseur, dont l'application existe, entre autres, sur Windows, macOS, Linux, Android ou iOS.

Mais Surfshark n'a pas non plus oublié les fondamentaux d'un bon VPN. L'entreprise dispose ainsi de plus de 3 200 serveurs, répartis dans 65 pays. Une infrastructure qui permet notamment de débloquer les contenus des plateformes de streaming habituellement indisponibles dans certains pays.

De même, la solution vous protège contre les menaces sévissant sur Internet, telles que les malwares ou les tentatives de phishing. Et elle veille à la confidentialité de vos données, en s'appuyant sur un algorithme de chiffrement reconnu pour sa robustesse.