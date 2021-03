CyberGhost VPN : l’offre immanquable du moment à seulement 2 €/mois

CyberGhost VPN est aujourd'hui l'un des leaders du marché des réseaux privés virtuels. Et ce n'est pas un hasard. En premier lieu, le fournisseur dispose d'une des infrastructures les plus complètes du secteur, avec pas moins de 6 700 serveurs, répartis dans le monde entier. Vous n'aurez donc aucun mal à contourner toutes les restrictions géographiques, en particulier celles des services de SVOD.

L'entreprise roumaine accorde également un soin particulier aux questions de sécurité. À cet effet, elle s'appuie sur des protocoles réputés pour leur robustesse, ainsi que sur un chiffrement avancé. Ce dernier vous assure ainsi de la totale confidentialité de vos données, y compris lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi public.

De plus, la solution est compatible avec l'immense majorité des équipements, qu'ils tournent sous Windows, macOS, Linux, Android, iOS, etc. Et cela tombe bien, étant donné que vous pouvez exécuter le VPN sur sept appareils en même temps, avec un seul abonnement.