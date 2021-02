CyberGhost VPN : dernières heures pour sécuriser vos données à 2€/mois seulement

La meilleure offre actuellement en vigueur chez CyberGhost concerne la formule 3 ans + 3 mois offerts à seulement 2€/mois. Au moment de la souscription, vous devrez effectuer un paiement unique d'une valeur de 78€ pour toute cette période. Une garantie "satisfait ou remboursé" est valable durant les 45 premiers jours. De plus, une assistance personnalisée via un chat ou par e-mail sera constamment à votre écoute.

Avec votre seul compte CyberGhost, vous allez pouvoir protéger jusqu'à sept appareils différents. Il peut s'agir d'un smartphone (iOS ou Android), d'un PC Windows ou Linux et même d'un Mac. Vos proches auront la possibilité de profiter de l'ensemble des services du VPN sans débourser le moindre centime supplémentaire. Et les avantages sont nombreux…

Tout d'abord, plus de 6583 serveurs répartis dans le monde entier seront à votre portée. Ils sont extrêmement rapides et aucune limitation en matière de bande passante ou de trafic ne sera appliquée. De plus, tous les catalogues des meilleurs services de streaming et les téléchargements sont sécurisés en P2P.