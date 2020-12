VPN pas cher : CyberGhost VPN à 2€ par mois pour les fêtes de fin d'année !

Le prix est valable sur l'offre d'une durée de 3 ans avec 3 mois gratuits supplémentaires. Au moment de la souscription, CyberGhost réclamera une virement unique d'une valeur de 78€. Ce tarif équivaut à 2€/mois. Précisons bien qu'un remboursement complet peut être demandé au cours des 45 premiers jours. Aussi, une assistance sera à votre écoute 24/7.

Avec ses 6900 serveurs répartis à travers le monde, CyberGhost vous ouvre un large panel de possibilités. Par exemple, tout le contenu mondial d'internet sera débloqué. En effet, il peut arriver qu'un film soit uniquement disponible via le catalogue américain de Netflix. Et bien celui-ci sera à votre portée grâce à ce VPN. C'est également le cas pour les événements sportifs et les jeux.

Les téléchargements se feront aussi en toute sécurité. Bien entendu, aucune limite de bande passante ou de trafic ne sera appliquée. Les vitesses de connexion seront toujours exemplaires.