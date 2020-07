Bon plan VPN : 2 mois gratuits avec l'offre CyberGhost VPN à 2,64€/mois

CyberGhost est un VPN vivement recommandé par la rédaction de Clubic. Car en plus de délivrer une offre complète, son rapport qualité/prix actuel est absolument imbattable. En effet, l'abonnement 18 mois est à 49,5€, soit seulement 2,75€/mois. De plus, un remboursement total pourra être effectué durant les 45 premiers jours si vous n'êtes pas satisfait. Enfin, plusieurs modules optionnels sont accessibles comme le gestionnaire de mot de passe premium (un an à 9,99€) et une IP dédiée (5€/mois). À vous de choisir selon vos besoins.

Le VPN CyberGhost pourra protéger jusqu'à sept appareils simultanément avec un seul compte. Ainsi, la sécurité sera absolue sur vos ordinateurs, smartphones et même Smart TV. En plus des 6121 serveurs répartis à travers 87 pays différents, cette formule dispose d'un cryptage de niveau militaire, d'un chiffrement de l'adresse IP et d'une protection accrue de votre identité en ligne.

Parmi les dernières fonctionnalités dédiées à la sécurité, nous pouvons citer les transactions bancaires protégées ou encore la sécurisation des réseaux Wi-Fi publics.