Bon plan VPN : tout savoir de Surfshark, le VPN le moins cher du marché

Ce bon plan n'est disponible que pour quelques heures supplémentaires, alors ne tardez pas trop. La remise est valable uniquement sur l'abonnement de deux ans à Surfshark. La facturation sera de 42,96€, ce qui équivaut à 1,79€/mois. Vous aurez même 30 jours pour être remboursé intégralement si vous n'êtes pas convaincu. Enfin, le paiement peut s'effectuer via carte bancaire, PayPal, Google Play, Amazon Pay et bien plus encore. Le choix vous appartient.

Perçons à jour les spécificités du VPN Surfshark. Tout d'abord, sachez qu'un seul compte est nécessaire pour couvrir tous vos appareils Windows, Linux, macOS, Chrome, Firefox, Fire TV, Android et iOS. Vos proches pourront donc en profiter pleinement. Sachez aussi que plus de 1700 serveurs répartis dans 63 pays différents seront à votre portée. La vitesse de connexion sera des plus rapides !