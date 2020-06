VPN pas cher : CyberGhost VPN casse les prix avec son offre à 2,64€/mois

Cette offre vous permettra d'économiser 80% sur le tarif de base avec deux mois supplémentaires offerts. La promotion concerne uniquement le forfait 3 ans à CyberGhost. Un remboursement total pourra être effectué durant les 45 premiers jours si vous n'êtes pas satisfait. Pour régler le montant de 95€ demandés (qui équivaut à 2,64€/mois), vous pouvez utiliser une carte bancaire, un compte PayPal ou passer par Bitcoin.

Le VPN CyberGhost couvrira comme il se doit jusqu'à sept appareils en même temps. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Fire TV, Android TV, Chrome ou encore Firefox. Vous aurez alors accès à plus de 6521 serveurs répartis à travers plus de 90 pays dans le monde. Le tout avec une bande passante illimitée et une vitesse de connexion incroyable. Mais nous avons d'autres bonnes nouvelles….