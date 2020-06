NordVPN casse les prix avec une offre à 3,11 €/mois sur 2 ans seulement

À ce tarif, NordVPN mettra à votre disposition ses 5 200 serveurs, répartis dans 59 pays, pour donner à votre connexion une dimension internationale. Cela vous permettra notamment de vous affranchir des restrictions géographiques imposées par certains sites, comme Netflix, Amazon Prime Video ou les plateformes de jeux en ligne. Le tout sans être bridé(e) par l'outil, puisque ce dernier offre une bande passante illimitée et des débits élevés.

Par ailleurs, NordVPN prendra soin de vos équipements et de vos données, grâce à un chiffrement de pointe et à une protection contre les sites dangereux et les logiciels malveillants.

Rappelons également que depuis peu, NordVPN utilise sur l'ensemble de ses applications, un nouveau protocole nommé NordLynx. Basé sur la technologie WireGuard, ce protocole vous permet de réduire de façon significative l'impact du VPN sur la vitesse de votre connexion. Après avoir effectué plus de 250 000 tests, l'entreprise a officiellement déployé son nouveau protocole, faisant de NordVPN, le VPN le plus rapide du marché.

Enfin, notez qu'un seul abonnement pourra couvrir jusqu'à six appareils simultanément. Il suffira, pour cela, d'installer facilement l'application, disponible sur tous les principaux OS du marché.