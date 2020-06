Bon plan VPN : les 3 offres VPN les moins chères en ce moment

Les VPN passent une nouvelle fois par Clubic avec une sélection qui vous permettra d'économiser de précieux euros. Sans plus attendre, voici les meilleures offres du moment.

Des VPN en promotion pour vous protéger

Les VPN sont de plus en plus prisés par les internautes. En effet, un tel outil offre une protection durable de toutes les informations de navigation. Il permet aussi d'accéder à du contenu (comme un film Netflix) uniquement disponible dans certaines pays. Bref, utiliser un VPN est presque devenu banal. Il faut dire qu'internet ne manque pas de dangers dont il est nécessaire de se prévenir pour éviter les mauvaises surprises. Voilà pourquoi nous vous proposons cette sélection des meilleurs VPN pour le week-end. Des grandes marques comme CyberGhost, NordVPN et Surfshark sont de la partie. Sans plus attendre, place aux promotions que vous attendez tant !

Nos 3 offres VPN du moment

Nous débutons avec l'abonnement de trois ans à CyberGhost avec deux mois offerts pour 2,64€/mois. Vous pourrez protéger sept appareils simultanément avec un seul et même compte. Vous aurez accès à 6409 serveurs dans le monde répartis à travers plus de 90 pays. La vitesse de connexion est impressionnante et la bande passante illimitée.

Parmi les autres qualités de CyberGhost, nous pouvons souligner la présence d'un cryptage de niveau militaire, le chiffrement de l'adresse IP et la protection de votre identité en ligne. La sécurité sera même optimale si vous devez vous connecter à un réseau Wi-Fi public. Et si tout cela n'est pas suffisant pour vous, un remboursement intégral pourra être effectué jusqu'à 45 jours après votre souscription.

Poursuivons notre chemin avec NordVPN et son offre à 3,11€/mois pendant trois ans. Là aussi, un remboursement sous 30 jours peut être demandé. Plus de 5700 serveurs ultra-rapides se tiennent à votre disposition. La vitesse est assurée par la technologie de pointe NordLynx. Six appareils peuvent être sécurisés en même temps.

Pour le reste, il est important de savoir qu'il n'y a aucune limite pour la vitesse de bande passante. Vous allez pouvoir profiter du contenu de 59 pays pour vous divertir sur les différents services de streaming. Bien entendu, la sécurité est exemplaire via la protection contre les logiciels malveillants et le cryptage AES 256 bits. Un Kill Switch automatique coupera même la connexion à internet si le VPN devait s'arrêter. Bref, vous serez toujours en sécurité.

Enfin, clôturons cette sélection avec l'abonnement de deux ans à Surfshark pour 1,79€/mois. Il s'agit tout simplement de l'offre la moins chère du moment. Et ses qualités ne s'arrêtent pas à son prix puisque vous aurez la possibilité de protéger un nombre illimité d'appareils simultanément. Aussi, 15 bibliothèques Netflix vous seront accessibles une fois le VPN activé.

Globalement, nous sommes en terrain connu avec le cryptage AES 256 bits, le Kill Switch et la protection face aux tentives de phishing ou contre tous les logiciels malveillants. Plus de 1700 serveurs dans plus de 63 pays sont à votre portée avec Surfshark. Un excellent rapport qualité-prix !