CyberGhost VPN casse (une nouvelle fois) les prix avec son offre immanquable

Et il ne s'agit pas là du seul atout de la solution, une des meilleures du marché. Car CyberGhost VPN vous aide à naviguer en toute sécurité, grâce notamment à un chiffrement particulièrement robuste de vos données. De plus, toute votre famille pourra bénéficier de cette protection renforcée : un seul abonnement permet en effet de couvrir jusqu'à 7 appareils simultanément. Pour cela, il suffit d'installer l'application, compatible avec les principaux systèmes d'exploitation : Windows, macOS, Android, iOS, Linux, etc.

Même si CyberGhost VPN se distingue par son efficacité, l'outil ne vous demandera que quelques euros par mois, en optant pour l'offre actuelle. Une remise exceptionnelle qui nécessitera bien sûr une période d'engagement, mais de seulement 18 mois (contre 3 ans dans de nombreux cas). L'abonnement ne vous coûtera alors que 49,50 € sur l'ensemble de la durée, soit 2,75 €/mois.