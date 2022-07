Soldes : si vous cherchez un VPN à petit prix, c'est chez Surfshark que ça se passe

Surfshark fait partie des meilleurs VPN du marché, et pour cause, avec sa capacité à couvrir un nombre illimité d'appareils sous une seule et même licence, Surfshark est une offre idéale à partager entre proches ! Pour vos ordinateurs (Linux, macOS, Windows), smartphones (Android, iOS), tablettes, Smart TV, consoles de jeu, box internet, routeurs et autres NAS, ainsi que des extensions pour les navigateurs Web Chrome et Firefox, Surfshark ne laisse rien au hasard.

Vous comptez également sur 3200 serveurs répartis dans 95 pays pour choisir les adresse IP et surtout géolocalisation de substitution qui vous conviennent le mieux, ce qui est vraiment pratique au quotidien. Pour le streaming, comptez sur Surfshark et ses débits atteignant jusqu'à 10 Gb/s sur ses serveurs les plus sollicités, notamment aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Japon. Cumulé à une belle capacité à débloquer vos catalogues étrangers, le streaming est donc en belle posture avec Surfshark.