Dernières heures pour tenter de remporter 2To de stockage en ligne à vie !

Pour célébrer ses 500 000 utilisatrices et utilisateurs francophones en seulement neuf années de bons et loyaux services, pCloud vous propose un jeu avec plusieurs lots, dont un compte Premium Plus de 2To Lifetime (99 ans) d'une valeur de 350€, un compte Premium de 500Go Lifetime d'une valeur de 175€, et un compte Premium Plus de 2To pour un an d'une valeur de 99,99€ !

Nous vous rappelons que votre participation est gratuite et nécessite seulement de créer ou disposer d'un compte pCloud gratuit (10Go de stockage gagné dans tous les cas) ou alors d'utiliser l'un de vos comptes sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube. Les gagnants seront notifiés par mail le 20 juin prochain et disposent de 3 jours à compter de la réception du mail pour réclamer leur lot !