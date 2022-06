Gagnez 2To de stockage en ligne avec pCloud !

En plus, pCloud propose tout un panel d'offres adaptées au besoin de chacun, avec des offres individuelles et familiales ! Ainsi, vous êtes sûr de trouver chaussure à votre pied, et le tout, avec un chiffrement AES 256 bits rendant vos données illisibles même pour les pirates du Web les plus chevronnés. Avec également la possibilité d'enregistrer vos données sur des serveurs européens (Luxembourg) et donc bénéficier du RGPD, pCloud est au top et mérite d'autant plus son 9/10 obtenu lors de notre avis 100% indépendant sur Clubic !