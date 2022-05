Stockez vos photos dans le cloud à VIE ! pCloud à seulement 350€ au lieu de 1400€ ce week-end !

pCloud

pCloud nous plaît entre autres par sa grande simplicité d'utilisation, ses applications mobiles et de bureau intuitives et à une sécurité renforcée grâce à Crypto. L'authentification à double facteur, qui assure une sécurité renforcée du service, est venue renforcer ses arguments de vente en septembre 2019.

Pour les besoins des particuliers, ce service Cloud remplit quasiment tous ses objectifs avec une offre gratuite pouvant aller jusqu'à 10 Go, un puissant chiffrement et une appli multiplateforme simple et en français pour retrouver et synchroniser ses fichiers sur tous les supports. Les professionnels et entreprises pourront se tourner vers des licences multi-utilisateurs adaptées grâce à pCloud Business.

Côté tarifs, le service se distingue de la concurrence avec sa licence disponible en achat définitif. Cette licence à vie (500 Go pour 175 € ou 2 To pour 350 €) est l'une des seules disponibles sur le marché. Le prix des abonnements est dans la moyenne au regard de ceux proposés par les ténors du stockage Cloud, notons même que l'offre 2 To à 9,99 € par mois n'a pas à rougir face à la concurrence.

Avec ses nombreuses qualités et peu de défauts, pCloud nous semble être l'une des meilleures solutions de stockage en ligne en 2021 autant dans sa version gratuite que par ses abonnements et l'achat définitif. En somme, un solide concurrent à Dropbox et Google Drive qui allie fiabilité, sécurité et simplicité sur toutes les plateformes.