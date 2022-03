Vos mots de passe sont-ils suffisamment sécurisés? Nordpass vous propose sa solution à moitié prix !

Autre atout phare de NordPass : sa propension à être disponible sur de nombreux supports, avec une connexion simultanée pour 6 appareils, et synchroniser vos données sur chacun d'entre eux. Vous pouvez très aisément télécharger et prendre en main l'application sur les systèmes d'exploitation macOS, Linux et Windows (ordinateurs) mais aussi Android et iOS (smartphones). Grâce à des extensions Web dédiées, de nombreux navigateurs tels que Chrome, Firefox, Edge, Brave, Opera ou encore Safari bénéficient des services de NordPass. Et, au besoin, vous n'avez même pas besoin d'utiliser l'application grâce au Web Vault NordPass pour avoir accès à votre compte.

Même les personnes ayant beaucoup de mots de passe et des centaines de comptes peuvent facilement retrouver leurs informations d'identification dans NordPass. Vous pouvez ainsi bénéficier d'un nombre illimité de mots de passe enregistrés. Que ce soit dans la vie professionnelle comme personnelle, dans un contexte où le télétravail fait de plus en plus partie de notre quotidien, c'est idéal pour ne pas donner de sueurs froides à votre employeur. Vos données vous appartiennent, et au besoin, peuvent être partagées avec, par exemple, un membre de votre famille, en toute sécurité grâce à un canal chiffré en ajoutant divers degrés de restrictions potentielles.

Même vos cartes de crédit trouvent leur place sur NordPass, et grâce au scanner OCR inclus, vous n'avez même pas besoin de les enregistrer manuellement, NordPass se charge de le faire pour vous. Même chose pour de longs formulaires fastidieux à remplir. Enregistrez vos données personnelles telles que vos noms, adresse(s), date de naissance sur NordPass et renseignez ces informations quand il le faut, rapidement, et sans crainte de les voir fuiter en ligne. C'est NordPass qui vous le garantit. Et pour vous y retrouver en plus aisément, créez des dossiers pour ranger, à votre guise, vos différents mots de passe et autres informations de manière à les avoir facilement sous la main.