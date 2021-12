Vous devenez négligents avec vos mots de passe ? Sécurisez facilement vos accès avec NordPass

Ce n'est une surprise pour personne, mais à force de multiplier les comptes sur les sites Internet, on finit toujours par utiliser le même mot de passe. C'est plus simple mais c'est aussi une énorme faille de sécurité si jamais vous veniez à vous faire pirater votre compte.

C'est là qu'intervient la solution NordPass, et à plusieurs niveaux. Le premier c'est de stocker et protéger tout vos mots de passe dans son coffre-fort virtuel. Vous seul y avez accès grâce à code maitre que vous aurez défini à la création du compte. Il est possible d'importer tous vos mots de passe depuis votre navigateur préféré pour aller plus vite.

Il faut ensuite installer le plugin qui va avec sur celui-ci et NordPass prend le relais. Le logiciel va non seulement vous proposer d'enregistrer vos nouveaux mots de passe dans sa base de données, mais il va en plus vous en suggérer. Des mots de passe bien sécurisés à base de chiffres, lettres et caractères spéciaux aléatoires. N'ayez pas peur de les oublier, NordPass vous les suggèrera la prochaine fois que vous devez vous logger.

Et sa protection ne s'arrête pas là puisque NordPass scanne vos mots de passe existants pour vous prévenir d'une brèche de sécurité. Et il protège également vos coordonnées bancaires si jamais vous souhaitez enregistrer vos codes de CB sur les sites marchands. Enfin, il fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur smartphone.

Si vous souhaitez connaitre les fonctionnalités de NordPass en détails, n'hésitez pas à consulter notre avis sur le gestionnaire de mots de passe en 2021 qui a reçu un très bon 8/10.