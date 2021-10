Surfshark VPN lance son offre Black Friday ! Profitez de 83% de réduction (+ 3 mois gratuits)

Dans la grande famille des VPN, je demande Surfshark, avec sa réduction de -83% et surtout sa protection au top avec notamment la possibilité de l'installer et l'utiliser sur un nombre illimité d'appareils. C'est l'un des gros avantages de cet éditeur, comparé à d'autres qui limitent leur usage sur une poignée de PC ou de smartphones.

Le logiciel est polyvalent puisqu'il permet de masquer son IP pour éviter tout traçage, il bloque les pubs et les logiciels malveillants, permet de se connecter sans soucis via des serveurs dans le monde entier. Cela permet de profiter du contenu normalement inaccessible, sans ne rien pirater. Ainsi vous allez pouvoir accéder au catalogue Netflix US, par exemple.

Il y a de nombreuses options de protection de données, de mots de passe, de fichiers, de messagerie. Il s'agit vraiment d'une offre complète proposée qui plus est à bas prix. C'est donc le moment ou jamais d'en profiter !