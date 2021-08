Bon plan pCloud : stockez et partagez vos fichiers en profitant de l'offre Famille 2 To à -65%

pCloud permet donc à toute votre tribu de se partager les 2 To, ou 2 000 Go de stockage proposés dans le cloud. Chaque utilisateur dispose de son propre accès et ses fichiers ne sont accessibles que par lui pour plus de confidentialité.

pCloud propose également une grande sécurité dans la conservation de vos documents. Tous les fichiers envoyés sur les serveurs de l'entreprise sont protégés par un chiffrement 256-bit AES et 5 copies des fichiers sont réalisés sont plusieurs serveurs afin de palier à une éventuelle défaillance de l'un d'entre eux. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, vos documents les plus importants sont en permanence à l'abri, bien plus d'ailleurs que sur un disque dur à la maison sensible à la casse et sujet à des détériorations.

pCloud vous permet enfin de faire le ménage sur vos smartphones. Le service s'interface avec Google Photos ou encore Dropbox et OneDrive afin de récupérer vos fichiers mais aussi vos photos et les déposer sur votre espace numérique et ce de manière automatique. Les applications pCloud disposent également d'un lecteur vidéo pour regarder vos clips directement depuis l'application sans avoir à les télécharger au préalable. Un gain de temps appréciable, notamment en mobilité.