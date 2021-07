Comment regarder Space Jam 2 en streaming avec PureVPN

Si vous n'avez pas l'intention de vous rendre dans un cinéma pour visionner Space Jam : Nouvelle ère, alors il ne reste pas 36 solutions à votre portée. En effet, le blockbuster américain avec le joueur de basket-ball LeBron James est exclusivement disponible sur le service de streaming HBO Max. Hélas, ce dernier est à l'heure actuelle uniquement réservé au marché américain. Pourtant, il existe un moyen de contourner cette restriction… Et c'est à ce moment que PureVPN entre en piste !

Dans un premier temps, il va falloir commencer par créer un compte HBO Max et ce n'est pas chose aisée de ce côté de l'Atlantique. Commencez par télécharger puis installez l'application PureVPN sur votre appareil avant d'entrer vos identifiants liés au VPN. Connectez-vous à un serveur US puis achetez une carte-cadeau HBO en passant par Walmart, Gamestop ou encore Best Buy. Créez votre compte HBO Max puis rendez-vous à cette adresse hbonow.com/gift. Tapez le code présent sur la carte, utilisez n'importe quel code postal (Zip Code) américain et validez l'opération. Enfin, si vous êtes toujours connecté à un serveur basé aux États-Unis, lancez HBO Max et appréciez Space Jam 2.

En effet, vous pourrez vous connecter à PureVPN avec un serveur américain. PureVPN va masquer votre adresse IP réelle avec l'adresse américaine, et vous pourriez enfin débloquer l'accès à HBO Max en toute facilité.