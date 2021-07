Le leader de stockage en ligne pCloud offre une réduction de 64% sur son offre famille

pCloud Lifetime vous permet de profiter de 2 To de stockage. Cet espace très important est utile afin de déposer les fichiers les plus lourds en votre possession et libérer vos disques durs ou le stockage de votre smartphone. On le sait, des vidéos peuvent prendre rapidement plusieurs Go, on ne parle même pas des photothèques qui s'alourdissent avec le temps et les milliers de clichés que nous prenons chaque jour.

Avec pCloud il n'y aura pas de soucis. Vous envoyez en quelques opérations les documents les plus volumineux sur le cloud afin de faire de la place. Evidemment vous pouvez y accéder à tout moment depuis un simple navigateur web ou depuis les applications pour smartphones et tablettes développées par l'éditeur. Il suffit de taper votre identifiant et votre mot de passe pour vous authentifier en quelques secondes.

Votre compte peut être utilisé par cinq personnes au maximum et partagé avec les membres de votre famille. Chaque utilisateur a sa propre session, sa quantité de stockage dédié et ne peut pas voir les fichiers déposés par les autres utilisateurs. La confidentialité de tous est ainsi assurée.

pCloud respecte également votre vie privée et chiffre l'ensemble de vos données stockées sur ses serveurs. En cas de problème ou de fuite, elles seront illisibles par n'importe quel pirate informatique.