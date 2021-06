Le stockage LIFETIME de pCloud à prix bradé en ce moment

Grâce à cette réduction immédiate, vous allez pouvoir économiser 64% sur l'offre pCloud pour la Famille. Pour souscrire à cette dernière, vous devrez effectuer un paiement unique (et sécurisé par un logiciel de cryptage) de 500€. Une fois que ce sera fait, vous serez propriétaire à vie de cet espace de stockage. Aucun abonnement mensuel ne vous sera réclamé. Maintenant, passons aux nombreuses fonctionnalités qui seront mises à votre disposition si vous comptez passer à la caisse.

Grâce à pCloud, vous obtiendrez un espace de stockage en ligne de 2 To. Il est capable d'accueillir n'importe quel type de fichiers. Mais la bonne nouvelle, c'est que jusqu'à cinq utilisateurs peuvent s'en servir en même temps. Ainsi, chaque membre de la famille aura son propre espace dont vous pourrez gérer la capacité (par exemple 500 Go pour vous, 300 Go pour un enfant, etc…). Et puisque la vie privée est primordiale, les différents compartiments seront strictement confidentiels.

La sécurité en général sera aussi de mise via une protection des canaux TLS/SSL et un chiffrage AES 256-bits est de mise sur tous les fichiers. De plus, jusqu'à 5 copies de vos données pourront être effectuées sur différents serveurs. Cela limitera les pertes et facilitera la gestion en général. Tout a été simplifié grâce l'upload à distance, au versionnage des fichiers et à la récupération instinctive des données.