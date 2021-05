Stockage en ligne : pCloud offre -64% sur 2To pcloud pour famille

Si le prix peut paraître assez élevé au premier abord, il y a pourtant une bonne raison à cela. En effet, il est question d'un paiement unique qui vous garantira un accès à vie à votre espace en ligne et à l'ensemble de ses fonctionnalités. Vous n'aurez pas à débourser une somme mensuelle contrairement à d'autres formules. Nous pouvons donc dire qu'il est question d'un investissement qui sera parfaitement amorti sur le long terme. Et pCloud renferme des outils bien pratiques qui vous simplifieront la vie au quotidien.

Avec cette offre, l'espace de 2 To de stockage pourra être partagé entre cinq membres d'une même famille. Vous êtes libre de paramétrer l'espace alloué à un utilisateur comme bon vous semble. Par exemple, un enfant peut bénéficier de 300 Go, un parent de 700 Go et une autre personne de 1 To. Ce qui est certain, c'est que chaque personne profitera d'une confidentialité imparable sur son espace privé.

Cette sécurité est renforcée par différents dispositifs comme la protection des canaux TLS/SSL, un chiffrage AES 256 bits pour les fichiers (avec couche de chiffrage supplémentaire en option) et la possibilité de réaliser jusqu'à cinq copies sur différents serveurs. La partie gestion est aussi relativement simple via le versionnage de fichiers, l'upload à distance ou encore l'aperçu des documents en ligne.