Bon plan stockage cloud : Obtenez 10 Go gratuits avec Icedrive

Le tout jeune hébergeur icedrive est récemment créé en 2019 et nous vient cette fois-ci du Royaume-Unis. C'est la nouvelle solution de stockage cloud qui mise plutôt sur l'usage simple et intuitif pour les utilisateurs, sans sacrifier la confidentialité ou la sécurité.

Icedrive se décline en plusieurs formules. Nous avons d'un côté les abonnements payants et de l'autre côté une offre gratuite permettant d'obtenir 10 Go de stockage dans le cloud. Pour en bénéficier, il faut simplement créer un compte sur le site et le tour est joué. Puis, vous obtiendrez un accès privilégié à des fonctionnalités de pointe qui viendront garantir la sécurité de vos documents personnels. Ainsi, faisons rapidement le tour des éléments qui se tiendront à votre disposition.

Votre espace Icedrive ressemble en tout point à celui que vous pourrirez utiliser sur un disque dur classique. Il est très simple à gérer tout en étant facile d'accès pour son propriétaire. Autre point important, vous aurez la possibilité d'ouvrir l'espace depuis un smartphone, une tablette tactile ou bien un ordinateur en téléchargeant l'application via les boutiques en ligne. Un simple navigateur internet est également suffisant. Bref, Icedrive vous accompagnera partout.

Pour parfaire votre expérience sur le long terme, il faut savoir qu'Icedrive ajoutera des fonctionnalités inédites au fil des mois. Vous en serez bien évidemment informé avant le déploiement de la nouveauté en question. Tout cela pour dire que l'espace de stockage s'améliorera constamment.