Fêtes de Pâques: une offre irrésistible chez pCloud (-1402€)!

La promotion du jour concerne l'offre intitulée 2 To Famille et Chiffrement de pCloud. Un paiement unique vous sera demandé puis vous aurez accès à cet espace pour le restant de vos jours ! Mieux encore, jusqu'à cinq utilisateurs pourront s'en servir. Ainsi, les membres de votre famille n'auront pas à passer à la caisse. Attention car le prix affiché augmente toutes les heures. En profiter le plus rapidement possible durant cette période de Pâques est donc primordial.

Vous l'avez compris, pCloud renferme un espace de stockage sécurisé de 2 To. Il peut accueillir toutes vos données personnelles comme des fichiers pour le travail ou même du divertissement avec des films et de la musique. Comptez également sur 2 To de trafic des liens de partage qui permettent, comme leur nom l'indique, de partager des données avec n'importe quel utilisateur. C'est idéal pour les tâches collaboratives.

De plus, si votre famille se sert de pCloud, il faut savoir que chaque membre possède son propre espace privé pour conserver un maximum de confidentialité. La gestion de l'espace disponible pour chacun est aussi extrêmement simple.