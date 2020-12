Bon plan stockage en ligne : partagez vos photos avec pCloud Famille à -71% pour Noël

L'esprit de Noël a visiblement envahi les locaux de pCloud. En effet le service connu pour ses offres de stockage dans le nuage vous propose une offre taillée pour les fêtes avec rien de moins que 71% de réduction sur son offre famille 2 To.

Avec 2 To de stockage, vous pouvez déposer absolument tous vos fichiers sur un espace accessible depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Toutes vos vidéos de vacances, votre photothèque composée de plusieurs années de souvenirs mais aussi vos fichiers importants comme les bulletins de salaire ou encore certains papiers d'imposition. Plus de feuilles volantes, plus de documents perdus, tous sont réunis au même endroit !

Vous pouvez faire profiter de cet espace avec jusqu'à 4 personnes dans votre famille. Chacun dispose de sa propre session et de son propre accès à ses documents. Votre confidentialité et votre vie privée sont au coeur des préoccupations de pCloud et chaque utilisateur a accès à une sécurité renforcée.