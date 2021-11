pCloud fête le Black Friday et fait chuter ses prix de -75% sur ses offres Premium Lifetime !

Avec l'évolution vers une digitalisation croissante de nos contenus, qu'ils soient personnels comme professionnels, le stockage en ligne s'apparente comme un atout de poids pour ne plus avoir à craindre un oubli. Plus besoin de SSD et autres clefs USB, le stockage dans les nuages signé pCloud est en plus disponible pour une durée allant jusqu'à 99 ans (dépendant du propriétaire du compte) particulièrement pratique. Saisissez vos identifiants de connexion, et le tour est joué !

Pour le Black Friday, ce sont donc deux offres Premium et Premium Plus au meilleur prix qui ont été concoctées par pCloud. La première vous permet de profiter de 500 Go de stockage en ligne, tandis que la seconde vous offre, de son côté, 2 To. L'un des points forts est que les liens de partage sont équivalents à votre quantité de stockage : 500 Go de liens pour la première offre, et 2 To pour la seconde. La dimension collaborative est donc idoine, vous permettant d'œuvrer selon vos besoins sans vous soucier de potentielles limites à ne pas dépasser.