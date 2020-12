Black Friday : le disque dur externe WD Elements 4 To encore moins cher chez Amazon

Pour 95 €, vous bénéficierez donc d'un espace de stockage supplémentaire de 4 To. De quoi entreposer toutes vos photos, vidéos, musiques… D'autant que l'appareil possède une compatibilité USB 3.0, qui permet de transférer les fichiers à très haut débit.

De plus, le disque dur externe présente l'avantage d'être facile à transporter. Avec ses dimensions compactes (11,2 cm de longueur pour 8,1 de largeur), il pourra même se glisser dans une poche. Et vous le sentirez à peine, puisque son poids n'excède pas les 240 g. Il pourra donc vous accompagner lors de tous vos déplacements, et vous n'aurez plus jamais à vous séparer de vos fichiers.