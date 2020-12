Black Friday : le SSD SanDisk Plus 2 To encore moins cher aujourd'hui

La marque ajoute à cela la possibilité de télécharger le SSD Dashboard, un tableau de bord permettant de garder un œil sur la santé de l'appareil.

Cela dit, ce SSD de 2 To promet dans tous les cas une belle durée de vie une fois installé. Facile et rapide à brancher et à configurer, il a été conçu de façon à résister aux chocs, même dans le cas d'une chute de l'ordinateur. Et avec un poids de 50 grammes, autant dire qu'il n'affectera pas le transport d'un PC portable.