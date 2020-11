Boostez votre PC avec ce SSD Western Digital Blue 1 To en promo pour Noël

En effet, si les SSD apportent une exceptionnelle rapidité de lecture et d'écriture, ils ont souvent une capacité plus faible qu'un disque de type HDD.

Le SSD WD Blue affiche pourtant ici une capacité d'1 To, ce qui permettra d'y stocker sans contrainte tous ses programmes dont on souhaite accélérer l'exécution.

Et à ce niveau, ce disque dur interne excelle, avec un débit affiché de 2400 Mo/s en lecture et de 1950 Mo/s en écriture. Cette vélocité le rend parfait pour les transferts de fichiers volumineux, et donc tout à fait adapté à un disque dur d'1 To.